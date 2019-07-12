Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

Türk sinemasının efsane dönemi olan Yeşilçam, kendi yıldızlarını yarattı. Pek çoğu ekranlarda kariyerine devam etti, kimi kendi köşesine çekildi. İşte onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nda Albay Zafer karakterine hayat veren Bilge Zobu. Bilge Zobu'nun son hali sizi çok şaşırtacak hem de zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha gözler önüne serecek.

12.07.2019 14:44 - Son Güncelleme: 12.07.2019 14:45 BU GALERİYİ PAYLAŞ





