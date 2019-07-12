Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor
Türk sinemasının efsane dönemi olan Yeşilçam, kendi yıldızlarını yarattı. Pek çoğu ekranlarda kariyerine devam etti, kimi kendi köşesine çekildi. İşte onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nda Albay Zafer karakterine hayat veren Bilge Zobu. Bilge Zobu'nun son hali sizi çok şaşırtacak hem de zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha gözler önüne serecek.
12.07.2019 14:44
- Son Güncelleme: 12.07.2019 14:45
Saf görünüşlü ama cin gibi kurnaz kapıcının, apartman sakinleriyle renkli ilişkilerini anlatan komedi filminde apartman yöneticisi Albay Zafer Bey olarak tanıdık onu. Bakın şimdi nasıl gözüküyor...
Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer karakteriyle milyonların kalbini kazanan 1932 doğumlu olan Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Bilge Zobu, 2006 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.
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