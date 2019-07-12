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Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

Türk sinemasının efsane dönemi olan Yeşilçam, kendi yıldızlarını yarattı. Pek çoğu ekranlarda kariyerine devam etti, kimi kendi köşesine çekildi. İşte onlardan biri de Kapıcılar Kralı'nda Albay Zafer karakterine hayat veren Bilge Zobu. Bilge Zobu'nun son hali sizi çok şaşırtacak hem de zamanın ne kadar çabuk geçtiğini bir kez daha gözler önüne serecek.

12.07.2019 14:44 - Son Güncelleme: 12.07.2019 14:45
Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

Saf görünüşlü ama cin gibi kurnaz kapıcının, apartman sakinleriyle renkli ilişkilerini anlatan komedi filminde apartman yöneticisi Albay Zafer Bey olarak tanıdık onu. Bakın şimdi nasıl gözüküyor...

Kapıcılar Kralı'ndaki Albay Zafer karakteriyle milyonların kalbini kazanan 1932 doğumlu olan Yeşilçam'ın sevilen yüzlerinden Bilge Zobu, 2006 yılında Şehir Tiyatroları'ndan emekli oldu.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

Bilge Zobu, tiyatro çalışmalarının yanı sıra birçok sinema ve televizyon filminde oynadı ve seslendirme yaptı.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

İŞTE SON HALİ

Kapıcılar Kralı, Baba Bizi Eversene, Ah Güzel İstanbul, Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı en bilinen filmleri arasında. Usta oyuncu 2006 yılında emekli olmasına rağmen çeşitli projelerde konuk oyuncu olarak yer aldı. 2007 yılında Beyaz Melek'te Yaşar Hoca karakterine can verdi.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor

Oyuncu şimdi Balıkesir'in Erdek ilçesinde yaşıyor.

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Bilge Zobu bakın ne halde! Yolda gören tanıyamıyor
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