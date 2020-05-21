RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

Kemal Sunal'ın her filmi ne kadar seviliyorsa Şaşkın Damat da bir o kadar seviliyordur... Kemal Sunal'ın Şaşkın Damat filminde Serpil karakterine hayat veren Meral Zeren, 1970'li yıllara damga vuran isimlerden olmayı başarmıştı. Şaşkın Damat filminin yeniden vizyonda gösterime girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Meral Zeren, son haliyle olay oldu. Kemal Sunal ile birlikte Şaşkın Damat filminde rol alan Meral Zeren, ilk sahne deneyimine 13 yaşında başladı. Ortaokulda eğitimini sonlandıran Meral Zeren, kendisini sahne ve setlerde buldu. İşte başta Meral Zeren olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.

21.05.2020 17:28 - Son Güncelleme: 21.05.2020 17:28
Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

EN SEVİLEN KEMAL SUNAL FİLMLERİNDEN BİRİ

Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat bir gün gerçekleri fark eden amca bey Serpil'in bahçıvan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır. Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.

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Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

Şaşkın Damat filminin güzeller güzeli Serpil'i Meral Zeren'in son hali 'Yok artık!' dedirtti. İşte başta Meral Zeren olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

YILLAR GEÇİYOR HERKES DEĞİŞİYOR

Neredeyse her anlarını gözler önünde yaşayan ünlü isimlerin değişimleri, bizleri fazlasıyla şaşırtıyor. İşte Yeşilçam'dan günümüze ünlü isimlerin değişimleri.

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

Müjde Ar

Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

SERPİL ÖRÜMCER

Bir dönemin en ünlü kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. 'Bayan bacak' lakabı takılan Serpil Örümcer, 1967 senesinde bir güzelik yarışması ile adını duyurdu. Serpil Örümcer'in son halini görenleri ise ağzı açık kaldı.

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