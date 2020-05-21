Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!
Kemal Sunal'ın her filmi ne kadar seviliyorsa Şaşkın Damat da bir o kadar seviliyordur... Kemal Sunal'ın Şaşkın Damat filminde Serpil karakterine hayat veren Meral Zeren, 1970'li yıllara damga vuran isimlerden olmayı başarmıştı. Şaşkın Damat filminin yeniden vizyonda gösterime girmesiyle dikkatleri üzerine çeken Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Meral Zeren, son haliyle olay oldu. Kemal Sunal ile birlikte Şaşkın Damat filminde rol alan Meral Zeren, ilk sahne deneyimine 13 yaşında başladı. Ortaokulda eğitimini sonlandıran Meral Zeren, kendisini sahne ve setlerde buldu. İşte başta Meral Zeren olmak üzere Yeşilçam ünlülerinin yıllar içerisindeki değişimi.
EN SEVİLEN KEMAL SUNAL FİLMLERİNDEN BİRİ
Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat bir gün gerçekleri fark eden amca bey Serpil'in bahçıvan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır. Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.