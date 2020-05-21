Yeşilçam'ın efsane Kemal Sunal filmlerinden Şaşkın Damat'ın Serpil'i Meral Zeren'in son haline bakın!

EN SEVİLEN KEMAL SUNAL FİLMLERİNDEN BİRİ

Apti adlı saf bir bahçıvan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret etmekte ve kendini namuslu bir ev kızı olarak göstermektedir. Aslında annesi ve onun ailesiyle birlikte uçarı bir hayat sürmektedirler. Tek istedikleri amcalarının parasını yemektir. Fakat bir gün gerçekleri fark eden amca bey Serpil'in bahçıvan Apti'yle evlenmesini aksi takdirde onu ve aileyi bütün mirasından yoksun bırakacağını söyler. Bu durumda başka çaresi kalmayan Serpil ona uzaktan uzağa hayranlık duyan Apti'yle evlenmek zorunda kalır. Tatil için gittikleri Uludağ'da zengin bir iş adamı olarak kendini tanıtan bir gence aşık olan Serpil, Apti'yi uzaklaştırmak için her şeyi yapmaktadır.