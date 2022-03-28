Vav TV İzle
Haberler Magazin Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı...

Yeşilçam'ın efsane ismi Zeki Alasya'nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya'nın kızı...

Tam adı Zeki Şenol Alasya olan usta oyuncu, 18 Nisan 1943'te İstanbul Şehzadebaşı'nda dünyaya geldi. Kıbrıs'tan göç eden ve geleneklerini yaşatan bir ailenin çocuğu olan Zeki Alasya, Beyazıt İlkokulu'nun ardından orta öğretimini Robert Koleji'nde aldı. Sanat hayatına 1959'da giriş yapan Zeki Alasya 'Güler Misin, Ağlar Mısın?', 'Köyden İndim Şehre', 'Salak Milyoner', 'Sev Kardeşim', 'Nereye Bakıyor Bu Adamlar?' gibi klasikleşmiş Yeşilçam filmlerinde rol aldı. 22 Nisan 2015'te karaciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan sanatçı 8 Mayıs 2015 tarihinde hayatını kaybetti. Zeki Alasya'nın müzisyen kızı olduğunu öğrenenler çok şaşırdı. İşte başta Zeki Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları.

28.03.2022 12:05 - Son Güncelleme: 28.03.2022 12:05
Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Zeki Alasya, vefatının 6'ncı yılında unutulmadı. Alasya, 56 yıllık tiyatro kariyeri boyunca onlarca oyun için binlerce kez sahneye çıktı. Sanatçı, 43 yıllık sinema kariyerinde ise oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

Zeki Alasya 8 Mayıs 2015'te karaciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşındayken hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

7'den 70'e herkesin sevdiği Yeşilçam filmi oyuncularından Zeki Alasya hakkında araştırma yapanlar müzisyen kızını görünce şaştı kaldı. İşte başta Zeki Alasya'nın kızı Zeynep Alasya olmak üzere ünlülerin çocukları...

Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

MERYEM UZERLİ'NİN KIZI

Lara Jemine Uzerli

Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

ESRA EROL'UN OĞULLARI

Ömer Erol ve İdris Ali

SON DAKİKA