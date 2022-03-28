Yeşilçam’ın efsane ismi Zeki Alasya’nın kızı da meğer ünlüymüş gören şaştı! İşte usta oyuncu Zeki Alasya’nın kızı...

Türk sinemasının ve tiyatrosunun usta ismi Zeki Alasya, vefatının 6'ncı yılında unutulmadı. Alasya, 56 yıllık tiyatro kariyeri boyunca onlarca oyun için binlerce kez sahneye çıktı. Sanatçı, 43 yıllık sinema kariyerinde ise oyunculuğunun yanı sıra yönetmenlik ve senaristlik de yaptı.

