Yeşilçam'ın efsane ismi Yalçın Gülhan'dan acı haber! Mahallenin Muhtarları'nın Ali'siydi...

Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı "Dağlar Aslanı" filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.