Yeşilçam'ın efsane ismi Yalçın Gülhan'dan acı haber! Mahallenin Muhtarları'nın Ali'siydi...
Yeşilçam'ın yıldız isminden acı haber! Sayısız dizi ve filmde rol alan, Mahallenin Muhtarları'nın şoför Ali'si Yalçın Gülhan hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberi sanat dünyasını yasa boğdu. Peki hayatını kaybeden Yalçın Gülhan kimdir? İşte detaylar...
27.07.2019 12:39
- Son Güncelleme: 27.07.2019 12:45
Bir dönem Mahallenin Muhtarları dizisi ile damga vuran, Yeşilçam'ın efsane isminden acı haber.
Yüzlerce film ve dizide rol alan, Mahallenin Muhtarları' dizisinin şoför Ali'si Yalçın Gülhan hayatını kaybetti.
Gülhan'ın cenazesi yarın Karacaahmet Camiinde kılınacak ikindi namazına müteakip Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
YALÇIN GÜLHAN KİMDİR?
Yalçın Gülhan, 27 Aralık 1944 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Adanalıdır. Babası Devlet Demir yollarında revizörlük (vagon teknisyeni) yapmıştır.
Yönetmenliğini Yavuz Yalınkılınç'ın yaptığı 1964 yapımı "Dağlar Aslanı" filmi ile oyunculuk kariyerime adım attı. 70′li yıllarda Ulvi Uraz Tiyatrosunda ve Devekuşu Kabare Tiyatrosunda çeşitli oyunlarda rol aldı. Bir döneme damga vuran Mahallenin Muhtarları dizisinin kadrosunda yer aldı.