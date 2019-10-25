Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor Güler Mocan ile yaptığı ilk evlilikten Filiz Canlı adında bir kız çocuğu olan efsane isim Cüneyt Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor. Filiz Canlı'nın 12 yaşında Defne adında bir de çocuğu var. Dedesini hiç görmeyen küçük Defne'nin en büyük hayali ise Cüneyt Arkın'la buluşmak. İşte haberin detayları ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu...

25.10.2019 08:04 - Son Güncelleme: 25.10.2019 08:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





