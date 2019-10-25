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Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı, yıllar sonra ortaya çıktı. Doktor Güler Mocan ile yaptığı ilk evlilikten Filiz Canlı adında bir kız çocuğu olan efsane isim Cüneyt Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor. Filiz Canlı'nın 12 yaşında Defne adında bir de çocuğu var. Dedesini hiç görmeyen küçük Defne'nin en büyük hayali ise Cüneyt Arkın'la buluşmak. İşte haberin detayları ve Yeşilçam'ın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kızı ve torunu...

25.10.2019 08:04 - Son Güncelleme: 25.10.2019 08:04
Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 82 yaşındaki Cüneyt Arkın'ın gündemden uzak yaşayan kızı, yıllar sonra ortaya çıktı.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Doktor Güler Mocan ile yaptığı ilk evlilikten bir kız çocuğu olan Arkın, kızı ve torunuyla görüşmüyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

'BENİM İKİ OĞLUM VAR'
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'ın 1966 doğumlu olan kızı Filiz Canlı, anne ve babası boşandıktan sonra annesiyle birlikte yaşamış ve babasıyla hiç görüşmemiş.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Aradan geçen uzun yıllardan sonra Filiz Canlı'nın 12 yaşındaki kızı Defne, şimdi dedesiyle tanışmak istiyor. Defne, dedesi Cüneyt Arkın gibi iyi bir binici. Arkın'ı sadece filmlerinden bildiğini söyleyen Defne, "Ama ben dedemle tanışmayı çok istiyorum. En büyük hayalim onunla bir araya gelmek" diyor.

Yeşilçam’ın efsane ismi Cüneyt Arkın’ın torunu Defne'nin tek hayali dedesiyle buluşmak! ‘Dedemi tanımak istiyorum’

Cüneyt Arkın ise konuyla ilgili olarak, ilk eşinden olan kızı ve torununu tanımadığını belirterek, "Benim iki tane oğlum, onlardan olan torunlarım var' dedi.

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