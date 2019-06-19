Yeşilçam'ın efsane filmi Keloğlan'ın son hali şaşırttı! Keloğlan Rüştü Asyalı kimdir, son hali ortaya çıktı
Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden biri olan Keloğlan hayranları tarafından unutulmadı. Yeşilçam'a damga vuran Keloğlan filminin yıldızı ise Rüştü Asyalı'dır. Keloğlan filmde üstün bir performans gösteren Rüştü Asyalı'nın kim olduğu merak ediliyor. Hafızalara kazınan Keloğlan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.
Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrencisiyken Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına katılarak mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963'te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alarak "temsil kolu sanatçısı" olarak mikrofonla tanıştı.
Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrencisiyken Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına katılarak mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963'te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alarak "temsil kolu sanatçısı" olarak mikrofonla tanıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümü sınavına girdi kazandı 1970 yılında Mezun olduktan sonra Devlet Tiyatroları sanatçısı olarak profesyonelce Ankara Radyosu Çocuk Saati'nde canlandırmaya başladığı "Keloğlan" oyunları Türkiye Radyoları'ndan yayınlanırken, dinleyicinin beğenisini, ve sevgisini kazanınca, film yapımcılarının önerisiyle sinemayla tanıştı.
1971-1975 yılları arasında dört "Keloğlan" filmi çekildi Ardından çalışmalarını "Yaman Delikanlı" ve "Dangalak" adlı filmleri geldi. 1963 yılından bu yana televizyon dizileri, tiyatro oyunları ve sanat, kültür programlarıyla radyo ve televizyonda çeşitli projelere büyük katkılarda bulundu.
Sanatçı çeşitli tarihlerde Devlet Sanatçıları Birliği genel sekreterliği, Devlet Tiyatroları Yönetim Kurulu üyeliği, Devlet Tiyatroları Vakfı başkanlığı ve Devlet Tiyatrosu Sanatçıları Derneği genel başkanlığı görevlerini, ayrıca Seslendirme Sanatçıları Birliği genel başkanlığı ve Sanat Kurumu yönetim kurulu üyeliğini sürdürdü. "Atatürk Anlatıyor" isimli belgeselde Mustafa Kemal ATATÜRK'ü canlandırdı.