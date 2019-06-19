Yeşilçam'ın efsane filmi Keloğlan'ın son hali şaşırttı! Keloğlan Rüştü Asyalı kimdir, son hali ortaya çıktı

Yeşilçam'ın en efsane filmlerinden biri olan Keloğlan hayranları tarafından unutulmadı. Yeşilçam'a damga vuran Keloğlan filminin yıldızı ise Rüştü Asyalı'dır. Keloğlan filmde üstün bir performans gösteren Rüştü Asyalı'nın kim olduğu merak ediliyor. Hafızalara kazınan Keloğlan'ın son halini görenler gözlerine inanamadı.

Rüştü Asyalı; 1947 de Elazığ'ın Ağın ilçesinde dünyaya geldi. Lise öğrencisiyken Ankara'da Halkevleri Genel Merkezi'nde açılan tiyatro kurslarına katılarak mesleğe ilk adımı atan Asyalı, 1963'te Ankara Radyosu Çocuk Saati ekibinde yer alarak "temsil kolu sanatçısı" olarak mikrofonla tanıştı.

19.06.2019 10:23 - Son Güncelleme: 19.06.2019 10:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





