Yeşilçam’ın efsane filmi Kapıcılar Kralı’nda Seyit’in oğlu İbram’dı son hali herkesi şaşırttı! Kemal Sunal efsanesi film...

Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.