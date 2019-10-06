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Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gerzek Şaban'da Arap Celal karakterini canlandıran Celalettin Yonat herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin Arap zannettiği Celalettin Yonat memleketiye şaşırttı. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de Arap Celal olarak kamera karşısına çıkan usta oyuncu memleketiyle olay oldu.

06.10.2019 22:56 - Son Güncelleme: 06.10.2019 22:57
Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gerzek Şaban'da Arap Celal karakterini canlandıran Celalettin Yonat herkesi şaşkına çevirdi. Arap Celal olarak kamera karşısına çıkan usta oyuncu memleketiyle olay oldu. İşte başta Arap Celal olmak üzere birçok ünlü ismin merak edilen memleketleri.

Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Kıvanç Tatlıtuğ - Annesi Bosna göçmeni Edirneli, babası ise Adanalı

Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

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