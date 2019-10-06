Yeşilçam'ın efsane filmi Gerzek Şaban'ın Arap Celal'i meğer... Herkes Arap zannediyor ama...

Yeşilçam'ın efsane isimleri arasında yer alan Kemal Sunal'ın unutulmaz filmlerinden Gerzek Şaban'da Arap Celal karakterini canlandıran Celalettin Yonat herkesi şaşkına çevirdi. Herkesin Arap zannettiği Celalettin Yonat memleketiye şaşırttı. Yeşilçam tarihindeki birçok filmde rol alan ve Kemal Sunal ile birlikte oynayan Arap Celal, gerçek kimliğiyle şoke etti. Kemal Sunal'ın Gerzek Şaban filminde de Arap Celal olarak kamera karşısına çıkan usta oyuncu memleketiyle olay oldu.

06.10.2019 22:56 - Son Güncelleme: 06.10.2019 22:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





