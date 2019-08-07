Çöpçüler Kralı'ndaki Hacer'in abilerine ne oldu?
Yeşilçam'ın hafızalara kazınan efsane filmi Çöpçüler Kralı günümüzde hala büyük bir keyifle izleniyor. Çöpçüler Kralı, yönetmenliğini Zeki Ökten'in üstlendiği, 1977 yapımı bir Türk filmidir. Güldürü türündeki bu sinema filminin başrollerini Kemal Sunal, Şener Şen, İlyas Salman ve Ayşen Gruda paylaşmıştır.
07.08.2019 10:52
- Son Güncelleme: 07.08.2019 10:55
ÇÖPÇÜLER KRALI KONUSU NEDİR?
Zabıta memuru, görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar. Aynı mahallede oturan Hacer ise temizlikçilik yapmaktadır.
Hacer'e aşık olan zabıta memuru, annesinin tepkisiyle karşılaşır. Mahallenin çöpçüsü Apti de Hacer'e aşıktır, ama parası yoktur. Bir gün yanlışlıkla girdiği bir gazino, kötü şansını bir anda değiştirir.
Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.
Çöpçüler Kralı filmini izlemeyen yoktur. Yeşilçam'ın en bilinen filmlerinden olan Çöpçüler Kralı filmindeki Hacer'in abilerini bakın yıllar nasıl değiştirmiş.
Başrolünde Kemal Sunal ve Ayşen Gruda'nın yer aldığı, Çöpçüler Kralı'nda kameralara karşısına geçen Hacer'in abilerinin son halini görenler inanamadı. İşte birçok ünlü ismin zaman içindeki şaşırtan değişimi...