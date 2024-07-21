Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral 60 yaşında! Tarık Akan ile 'Canım Kardeşim' filminde ağlatmıştı! Sırra kadem bastı son hali...

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden "Canım Kardeşim", 1973 yılında izleyiciyle buluştuğunda, milyonları ekran başına kilitleyip gözyaşlarına boğmuştu. Filmde, Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi usta isimlerle kamera karşısına geçen minik yıldız Kahraman Kıral, o dönem henüz 9 yaşındaydı. İzleyicinin kalbinde taht kuran Kıral'ın oyunculuğu, filmin başarısında büyük rol oynamıştı. "Canım Kardeşim" ile hafızalara kazınan Kıral, ilkokul yıllarında birçok filme daha imza attı. Yıllar hızla akıp geçti ve Kahraman Kıral, şimdilerde 60 yaşında. Onu son haliyle görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor.
Bir televizyon sahnesiyle yüreklerimizi dağlayan, "Canım Kardeşim" filminin minik yıldızı Kahraman Kıral'ı hatırlıyor musunuz? Adile Naşit, Kemal Sunal, Halit Akçatepe gibi dev isimlerle aynı kareyi paylaşan, o zamanlar henüz 9 yaşında, minicik bir çocuktu.
Film, yoksulluğa rağmen umudunu kaybetmeyen bir ailenin, küçük çocuklarının amansız hastalığıyla sarsılışını konu alıyordu. Kahraman'ın tek isteği olan televizyon ise, izleyicinin gözyaşları arasında unutulmaz bir simgeye dönüşüyordu.
Peki yıllar sonra "Canım Kardeşim"in küçük yıldızı Kahraman Kıral'a ne oldu? O minik çocuk büyüdü ve şimdilerde 60 yaşında. Oyunculuk serüvenine bir yarışma programıyla başlayan ve "Canım Kardeşim" dahil olmak üzere birçok filmde rol alan Kıral, hayatına bambaşka bir alanda devam etme kararı aldı.