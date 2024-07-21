Yeşilçam'ın çocuk yıldızı Kahraman Kıral 60 yaşında! Tarık Akan ile 'Canım Kardeşim' filminde ağlatmıştı! Sırra kadem bastı son hali...

Film, yoksulluğa rağmen umudunu kaybetmeyen bir ailenin, küçük çocuklarının amansız hastalığıyla sarsılışını konu alıyordu. Kahraman'ın tek isteği olan televizyon ise, izleyicinin gözyaşları arasında unutulmaz bir simgeye dönüşüyordu.

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Peki yıllar sonra "Canım Kardeşim"in küçük yıldızı Kahraman Kıral'a ne oldu? O minik çocuk büyüdü ve şimdilerde 60 yaşında. Oyunculuk serüvenine bir yarışma programıyla başlayan ve "Canım Kardeşim" dahil olmak üzere birçok filmde rol alan Kıral, hayatına bambaşka bir alanda devam etme kararı aldı.