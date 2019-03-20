Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok edecek!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek...