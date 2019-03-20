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Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok edecek!

Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar hakkındaki gerçeğe öğrenmeye hazır mısınız? Yılların sanatçısı Müjde Ar, Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok usta isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar hakkında ortaya çıkan gerçek ise herkesi şok etti. İşte özellikle Kibar Feyzo filmi ile hatırlanan Müjde Ar'ın gerçek ismi...

20.03.2019 14:26 - Son Güncelleme: 20.03.2019 14:41
Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok edecek!

Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Müjde Ar hakkında çok bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı. Bir zamanlar Kemal Sunal ile rol aldığı Kibar Feyzo filmindeki karakteri ile akıllarda 'cilveli güzel' olarak kalan Müjde Ar hakkında çok şaşıracağınız o gerçek...

Yeşilçam'ın cilveli güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçek herkesi şok edecek!

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