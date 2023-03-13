Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in son halini gören 'Barbie bebek' demeden geçmedi, yorum yağdı: "Kaç yaşında ama hala..."
Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in son halini gören 'Barbie bebek' demeden geçmedi, sosyal medyada ünlü isme yorum yağdı. Yeşilçam'ın tescilli güzeli şimdilerde 60 yaşında... Çalıkuşu'nda canlandırdığı Feride karakteriyle hafızalara kazınan Aydan Şener, Instagram hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Aydan Şene'e, "Kaç yaşında ama hala asil ve güzel" , "Barbie bebek gibi" yorumları yağdı.
"KAÇ YAŞINDA AMA HALAASİL VE GÜZEL"
Yeşilçam'ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'inin son halini gören 'Barbie bebek' demeden geçmedi. Aydan Şener'in son haline sosyal medyada yorum yağdı.
Aydan Şener, 1 Mart 1963'te Kilis'te doğdu. Bir yaşındayken Bursa'ya yerleşti. Orta ve lise öğrenimimi Bursa'da tamamladı. 1981 yılında Türkiye Güzeli seçildi. Çok kısa bir süre mankenlik yaptı. Oyunculuğa başlaması 1983 yılında Küçük Ağa dizisiyle gerçekleşti. 1983 yılında evlendi.
Aydan Şener, 90'lı yıllarda dizi ve film anlaşmaları yaptı. Kendi ifadesiyle, 1988 yılında dünyaya getirdiği kızı Ecem hayatının en önemli varlığı. 1991 yılında ise eşinden ayrıldı.
Daha önce yaptığı bir açıklamada "Şimdiki aklım olsa, şöhretli bir kadın olarak yaşamayı tercih etmezdim. 18 yaşından bu yana bu şekilde yaşıyorum. Çok güzel tarafları da var. Hem sayılmak hem sevilmek çok güzel bir şey. Şimdikiler bir iki sene popüler oluyorlar, kendilerini dünyanın merkezi sanıyorlar. Ama üç beş sene sonra yoklar. Saygın şöhreti koruyabilmek için kendinizden bir şeyler veriyorsunuz." diyen Aydan Şener sosyal medyayı aktif kullanıyor.