Yeşilçam’ın çekik gözlü güzeli Aydan Şener'in son halini gören 'Barbie bebek' demeden geçmedi, yorum yağdı: "Kaç yaşında ama hala..."

Daha önce yaptığı bir açıklamada "Şimdiki aklım olsa, şöhretli bir kadın olarak yaşamayı tercih etmezdim. 18 yaşından bu yana bu şekilde yaşıyorum. Çok güzel tarafları da var. Hem sayılmak hem sevilmek çok güzel bir şey. Şimdikiler bir iki sene popüler oluyorlar, kendilerini dünyanın merkezi sanıyorlar. Ama üç beş sene sonra yoklar. Saygın şöhreti koruyabilmek için kendinizden bir şeyler veriyorsunuz." diyen Aydan Şener sosyal medyayı aktif kullanıyor.