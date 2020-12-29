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Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray, kaliteli oyunculuğu ile unutulmaz isimlerin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Bunu öğrenen birçok kişi Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun eski halini merak eder oldu. İşte Türkan Şoray'ın estetik yaptırmadan önceki hali...

29.12.2020 00:43 - Son Güncelleme: 29.12.2020 00:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





