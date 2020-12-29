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Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı Türkan Şoray, kaliteli oyunculuğu ile unutulmaz isimlerin başında geliyor. Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsane oyuncusu Türkan Şoray, tek operasyonla bambaşka bir yüze kavuşan isimlerden. Bunu öğrenen birçok kişi Yeşilçam'ın efsane oyuncusunun eski halini merak eder oldu. İşte Türkan Şoray'ın estetik yaptırmadan önceki hali...

29.12.2020 00:43 - Son Güncelleme: 29.12.2020 00:54
Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın 'Sultan' lakaplı efsanesi Türkan Şoray, hem oyunculuğu hem de eşsiz güzelliği ile bir döneme damgasını vurdu.

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Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Fakat Türkan Şoray'ın eski hali bildiğimiz halinden oldukça uzak.

Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Usta oyuncu Türkan Şoray'ın estetiksiz hali sizi çok şaşırtacak.

Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

İşte Türkan Şoray'ın ve diğer ünlü isimlerin estetikle gelen büyük değişimi…

Yeşilçam'ın çekici gözlü 'Sultan'ı da estetikli! Türkan Şoray'ın eski halini daha önce gördünüz mü?

Türkan Şoray

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