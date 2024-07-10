Yeşilçam'ın bebek yüzlüsü Ahmet Sezerel 70 yaşına bastı gören tanıyamıyor: Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'iydi... 'Yaş kemale ermiş'

"Hababam Sınıfı"nda çalışkan Ahmet'in, "Neşeli Günler"de ise damat Uğur'un unutulmaz yüzü olan Ahmet Sezerel, Türk sinemasının altın çağını süsleyen isimlerden biriydi. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi efsanelerle kamera karşısına geçen Sezerel, Yeşilçam'ın en sevilen yapımlarına imza attı. Yıllar geçse de o çapkın bakışlar, o enerjik gülümseme hala hafızalarda taze. Ancak zaman, her şey gibi Ahmet Sezerel'i de etkilemiş. Son haliyle karşımıza çıkan oyuncu, yılların izlerini taşıyor.