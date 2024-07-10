Yeşilçam'ın bebek yüzlüsü Ahmet Sezerel 70 yaşına bastı gören tanıyamıyor: Hababam Sınıfı'nın çalışkan Ahmet'iydi... 'Yaş kemale ermiş'

"Hababam Sınıfı"nda çalışkan Ahmet'in, "Neşeli Günler"de ise damat Uğur'un unutulmaz yüzü olan Ahmet Sezerel, Türk sinemasının altın çağını süsleyen isimlerden biriydi. Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Adile Naşit gibi efsanelerle kamera karşısına geçen Sezerel, Yeşilçam'ın en sevilen yapımlarına imza attı. Yıllar geçse de o çapkın bakışlar, o enerjik gülümseme hala hafızalarda taze. Ancak zaman, her şey gibi Ahmet Sezerel'i de etkilemiş. Son haliyle karşımıza çıkan oyuncu, yılların izlerini taşıyor.
Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahmet Sezerel, "Hababam Sınıfı" filminde canlandırdığı Çalışkan Ahmet rolüyle milyonlarca insanın gönlüne taht kurmuştu. Masum yüzü ve doğal oyunculuğuyla sinemaseverlerin kalbini fetheden Sezerel, yıllar geçse de unutulmayan isimlerden biri olmayı başardı.
Ahmet Sezerel Instagram hesabında kısaca kendisi hakkında çok eskiden aktör, yönetmen yardımcısı, yönetmen, fotoğrafçı şimdi ise baba ve dede olarak tanımlıyor.
"Hababam Sınıfı Uyanıyor" filminde, köyden gelmiş efendi tavırlarıyla dikkat çeken ve "Utanacağınızı bilsem yüzünüze tükürürüm ama ondan da anlamazsınız ki!" repliğiyle hafızalara kazınan Ahmet karakterine hayat veren Ahmet Sezerel, son haliyle görenleri şaşırtıyor.