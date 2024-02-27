Yeşilçam’ın ‘bebek yüzlü’ yakışıklısı Tolga Savacı’nın kardeşi bakın hangi manken çıktı! Meğer o da podyumlarda fırtınalar estiriyormuş...

Sinema kariyerine Banu Alkan ile başrolünü üstlendiği 'Arzu' filmiyle başlayan ve ardından 'Tapılacak Kadın' ile 'Sekreter'de Hülya Avşar'la kamera karşısına geçen Tolga Savacı, üçüncü evliliğini yaptığı yazar Nermin Bezmen ile ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti. Oyunculuğu bırakarak klasik otomobillerin bakımı üstüne çalışmaya başlayan Savacı'dan önceki gün acı haber geldi. Yeşilçam'ın 'bebek yüzlü' yakışıklısı, 60 yaşında kalp krizinden hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan acı haberin ardından Savacı'nın hayatı merak edildi. Ünlü oyuncunun kız kardeşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.