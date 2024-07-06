Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer zor günler geçiriyor! Faturalarını ödeyemediği ortaya çıkmıştı! "Ekmek paramı kazanmama izin vermediler"

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi... Ancak bir dönemin yıldızlarından biri olan Örümcer şimdilerde çok zor günler geçiriyor. Geçmiş zamanlarda faturalarını ödeyemediğini açıklayan Serpil Örümcer, Fatih'teki Ayın Biri Kilisesi önünde takı tezgahı açarak hayatını idame ettirmeye çalışıyor. Ancak zabıtalar izin vermediği için tezgahını toplamak zorunda kaldığını açıklayan Örümcer "Ekmek paramı kazanmama izin vermiyorlar" dedi.