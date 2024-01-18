Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Faturalarını bile ödeyemediğini duyurmuştu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi... Ancak bir dönemin yıldızlarından biri olan Örümcer'in önceki gün yayınladığı video sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istemişti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Örümcer'e yardım talimatı verdi.