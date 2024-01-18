Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti! Faturalarını bile ödeyemediğini duyurmuştu

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi... Ancak bir dönemin yıldızlarından biri olan Örümcer'in önceki gün yayınladığı video sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istemişti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Örümcer'e yardım talimatı verdi.
1952 doğumlu Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, baş döndürücü güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.
1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan Örümcer'e şöhretin kapıları açıldığında, henüz 14 yaşındaydı.
Bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takılan yıldız, kariyerinde yalnızca oyuncu olarak değil, sesiyle büyüleyen bir şarkıcı olarak da takdir topladı.