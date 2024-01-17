SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam'ın Bayan Bacak'ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyemiyor! Son hali yürekleri sızlatan Örümcer bakın neyi satışa çıkardı

Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından biriydi Serpil Örümcer. Hatta öyle popüler bir kadındı ki, erkekler onun ayakkabısının içinden alkol içerdi. Fakat 'Ne oldum değil, ne olacağım' demeli sözünü kanıtlarcasına Serpil Örümcer'in son hali adeta içler acısı. Örümcer, son olarak elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmek için yardım istedi. Serpil Örümcer'in son hali yürekleri sızlattı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Ocak 2024, 15:53 Güncelleme 17 Ocak 2024, 16:17
Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyemiyor! Son hali yürekleri sızlatan Örümcer bakın neyi satışa çıkardı 1

1952 doğumlu Yeşilçam yıldızı Serpil Örümcer, baş döndürücü güzelliğiyle bir döneme damga vurmuştu.

Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyemiyor! Son hali yürekleri sızlatan Örümcer bakın neyi satışa çıkardı 2

1967 yılında düzenlenen bir güzellik yarışmasında birinci olan Örümcer'e şöhretin kapıları açıldığında, henüz 14 yaşındaydı.

Yeşilçam’ın Bayan Bacak’ı Serpil Örümcer faturalarını ödeyemiyor! Son hali yürekleri sızlatan Örümcer bakın neyi satışa çıkardı 3

Bacaklarının uzunluğu nedeniyle 'Bayan bacak' lakabı takılan yıldız, kariyerinde yalnızca oyuncu olarak değil, sesiyle büyüleyen bir şarkıcı olarak da takdir topladı.

SON DAKİKA