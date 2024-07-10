Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi... Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali 'yıllara meydan okuyor' dedirtti! Şimdilerde emlakçılık yapan yıldız oyuncu...

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızı, "Ayşecik" karakteriyle gönlümüzde taht kuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Bir döneme damgasını vuran şirinliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Değirmencioğlu, şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal bir kararla hayatını tamamen değiştirdi. Evlilik kararı alan Değirmencioğlu, Yeşilçam'a veda ederek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. O günden bu yana medyadan ve magazin dünyasından uzak duran eski oyuncunun son hali merak konusu oldu.