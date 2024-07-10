Yeşilçam'ın Ayşecik'iydi... Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali 'yıllara meydan okuyor' dedirtti! Şimdilerde emlakçılık yapan yıldız oyuncu...

Yeşilçam'ın unutulmaz çocuk yıldızı, "Ayşecik" karakteriyle gönlümüzde taht kuran Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali görenleri şaşkına çeviriyor. Bir döneme damgasını vuran şirinliği ve başarılı oyunculuğuyla hafızalara kazınan Değirmencioğlu, şöhretin zirvesindeyken aldığı radikal bir kararla hayatını tamamen değiştirdi. Evlilik kararı alan Değirmencioğlu, Yeşilçam'a veda ederek gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etti. O günden bu yana medyadan ve magazin dünyasından uzak duran eski oyuncunun son hali merak konusu oldu.
Bir döneme damgasını vuran "Ayşecik" filmleriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakarak bambaşka bir hayatın içine girmişti.
2 yaşından 20 yaşına kadar Yeşilçam setlerinden eksik olmayan, şirinliği ve oyunculuğuyla milyonların sevgilisi olan Değirmencioğlu, şimdilerde bambaşka bir işle uğraşıyor: Emlakçılık!
Değirmencioğlu, dönemin ünlü futbolcularından Fenerbahçeli Serkan Acar ile evlendikten sonra oyunculuğa veda etmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih etmişti.