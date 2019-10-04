Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu’nun son hali yok artık dedirtti
Son hali yok artık dedirtti... Yeşilçam'a Ayşecik karakteriyle damga vuran Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan Zeynep Değirmencioğlu 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarına kadar çok sayıda filmde yer alan ve sonrasında sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
04.10.2019 14:59
- Son Güncelleme: 04.10.2019 15:11
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