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Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün

Biz zamanların çocuk oyuncusuydu! Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu son haliyle şaşırttı. Henüz 2 yaşındayken sinemaya adım atan ve çok sayıda filmde rol alan Zeynep Değirmencioğlu rol aldığı 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açtı. 20'li yaşlarından itibaren sinemayı bırakan oyuncunun son halini görenler tanımakta zorlandı. İşte Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...

20.10.2019 20:42 - Son Güncelleme: 20.10.2019 20:46
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün

Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından olan ve Ayşecik karakteriyle Türk sinemasında çığır açan Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti. İşte bir zamanların sevilen çocuk oyuncularının şimdiki halleri...

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün

Necat Aslan

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün
Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün

Furkan Kızılay

Yeşilçam’ın Ayşecik’i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle yok artık dedirtti! Onu bir de şimdi görün
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