Yeşilçam’ın Ayşecik'i son haliyle dikkat çekti gören inanamadı! Zeynep Değirmencioğlu bakın şimdi ne yapıyor
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu'nun son haline bakın! Papatya, Ölümden de Acı, Ayşecik, Öksüz Kız, İki Yavrucak, Çalıkuşu gibi birçok yapımda rol alan Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakarak gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih etmişti. Zeynep Değirmencioğlu yıllar sonra gündeme geldi. 'Ayşecik' filmiyle Türk sinemasında çığır açan Değirmencioğlu'nun son hali sosyal medyada ilgi odağı oldu. Birçok sosyal medya kullanıcısı, usta oyuncunun son hali için 'Tanımakta zorlandım' yorumunda bulundu. İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu'nun son hali...
29.09.2021 19:04
- Son Güncelleme: 29.09.2021 19:04
Türk sinemasında çocuk yıldızların önünü açan 'Ayşecik' karakteri ile hafızalara kazınan Zeynep Değirmencioğlu, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmıştı.
İşte Yeşilçam yıldızı Zeynep Değirmencioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...