Yeşilçam’ın ateşli güzeli Ahu Tuğba’nın polis kızı Anjelik’i görenler dönüp bir daha bakıyor! Annesi ’doğal güzellik’ notuyla paylaştı

Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi. Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in makyajsız halini paylaştı. Ahu Tuğba, kızının pozuna "Doğal güzellik" notunu da eklemeyi ihmal etmedi. İşte başta Ahu Tuğba'nın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...