Yeşilçam'ın ateşli güzeli Ahu Tuğba'nın polis kızı Anjelik'i görenler dönüp bir daha bakıyor! Annesi 'doğal güzellik' notuyla paylaştı
Yeşilçam'ın ateşli güzeli Ahu Tuğba'nın polis kızı Anjelik'i görenler dönüp bir daha bakıyor! Annesi 'doğal güzellik' notuyla paylaştı, Anjelik Calvin kısa sürede gündem oldu. Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Ahu Tuğba, kızıyla Miami'de yaşıyor. Florida'daki polis akademisinde eğitim alan Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu. Ahu Tuğba Instagram'dan kızının fotoğrafını paylaştı, görenler dönüp bir daha baktı. Kimileri Anjelik'i annesine benzetirken kimileri ise anne kızın birbirine benzemediği yönünde yorumlar yaptı.
28.03.2022 11:55 - Son Güncelleme: 28.03.2022 12:03
Ahu Tuğba'nın kızı, Florida'daki polis akademisinde eğitim aldı. Calvin, zorlu dersleri başarıyla tamamladı; silah, yakın dövüş ve ilk yardım gibi eğitimler alarak polis akademisinden mezun oldu.
Bu süreçte annesi zaman zaman paylaşımlar yaparak kızının hayatındaki anları takipçilerine gösterdi. Ahu Tuğba, kızı Anjelik Calvin'in makyajsız halini paylaştı. Ahu Tuğba, kızının pozuna "Doğal güzellik" notunu da eklemeyi ihmal etmedi. İşte başta Ahu Tuğba'nın kızı olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin çocukları...