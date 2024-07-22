Yeşilçam'ın Arap Celal'iydi! Herkesin Arap sandığı Celal Yonat bakın aslen nereli çıktı! Kemal Sunal’ın 'Sen içme Arap' repliği dün gibi akıllarda...

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Kibar Feyzo, Gerzek Şaban filmleriyle tanıdık hepimiz Celal Yonat'ı... Kemal Sunal'ın ikonik "Sen içme Arap" repliğiyle hafızalara kazınan Yonat, Türk sinemasının renkli karakterlerinden biri olarak tanındı şüphesiz. Ancak hakkındaki bir gerçek duyanları şoke etti. Meğer bunca zaman herkesin Arap sandığı Celal Yonat'ın memleketi...