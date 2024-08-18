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Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat memleketiyle şoke etti! Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal'i, yani Celal Yonat'ı hatırlamayan yoktur. O, sinemamızın en renkli simalarından biri olarak hafızalara kazındı. Ama onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı! Celal Yonat'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

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Giriş Tarihi 18 Ağustos 2024, 21:42 Güncelleme 18 Ağustos 2024, 21:42
Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat memleketiyle şoke etti! Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı 1

Kemal Sunal'ın Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Kibar Feyzo, Gerzek Şaban filmleriyle tanıdık hepimiz Celal Yonat'ı... Kemal Sunal'ın ikonik "Sen içme Arap" repliğiyle hafızalara kazınan Yonat'ı yıllardır Arap sananlar fena yanıldı! Celal Yonat'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!

Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat memleketiyle şoke etti! Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı 2

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal'i, yani Celal Yonat'ı hatırlamayan yoktur.

Yeşilçam’ın Arap Celal’i Celal Yonat memleketiyle şoke etti! Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı 3

Kemal Sunal'ın 'Sen içme Arap' repliğiyle hafızalara kazanınan ve başta Sahte Kabadayı, Sakar Şakir, Kibar Feyzo, Gerzek Şaban filmlerinde rol alan Celal Yonat hakkındaki gerçekle şoke etti.

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