Yeşilçam'ın Arap Celal'i Celal Yonat memleketiyle şoke etti! Onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı

Yeşilçam'ın unutulmaz karakterlerinden biri olan Arap Celal'i, yani Celal Yonat'ı hatırlamayan yoktur. O, sinemamızın en renkli simalarından biri olarak hafızalara kazındı. Ama onu yıllardır Arap sananlar fena yanıldı! Celal Yonat'ın aslen nereli olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız!