Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap" repliği sonrası herkes Arap zannediyordu ama...

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden biri olan Celal Yonat, "Sen içme Arap..." repliğiyle hafızalara kazınan Arap Celal karakteriyle sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlanan usta oyuncu, pek çok Yeşilçam filminde rol aldı ve bu filmlerdeki performansıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Ancak, Yeşilçam izleyicilerinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı gerçekten Arap zannetmesi ilginç bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Arap Celal aslında nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...