Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama... Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap" repliği dün gibi akıllarda...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle dün gibi akıllarda olan Arap Celal rolüyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle adını altın harflerle yazdırdı. Ancak Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...