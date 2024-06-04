PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama... Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap" repliği dün gibi akıllarda...

Yeşilçam efsanesi Kemal Sunal'ın "Sen içme Arap..." repliğiyle dün gibi akıllarda olan Arap Celal rolüyle tanınan usta oyuncu Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle adını altın harflerle yazdırdı. Ancak Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 04 Haziran 2024, 01:09 Güncelleme 04 Haziran 2024, 01:22
Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama... Kemal Sunal’ın Sen içme Arap repliği dün gibi akıllarda... 1

Keloğlan, Avanak Apti, Üç Kağıtçı, Korkusuz Korkak yapımları başta olmak üzere Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra vatandaşlar tarafından yeniden hatırlandı.

Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama... Kemal Sunal’ın Sen içme Arap repliği dün gibi akıllarda... 2

Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı.

Yeşilçam’ın Arap Celal’i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama... Kemal Sunal’ın Sen içme Arap repliği dün gibi akıllarda... 3

Peki Celal Yonat kimdir? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA