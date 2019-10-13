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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat? Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli? İşte herkesin yanlış bildiği o gerçek...

13.10.2019 20:28 - Son Güncelleme: 13.10.2019 20:28
Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Yeşilçam filmlerindeki Arap Celal rolüyle tanınan Celal Yonat yıllar sonra internet kullanıcıları tarafından yeniden hatırlandı. Birçok Yeşilçam filminde rol alan Celal Yonat, Arap Celal rolüyle nam saldı. Peki kimdir Celal Yonat. Sosyal medyada paylaşım yapanların çoğu ve Yeşilçam izleyicisinin büyük bir kısmının Celal Yonat'ı Arap zannettiği ortaya çıktı. Peki Arap Celal aslen nereli?

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Cüneyt Arkın - Eskişehir

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

Ediz Hun - İstanbul

Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

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Yeşilçam'ın Arap Celal'i bakın nereli çıktı! Herkes Arap zannediyordu ama...

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