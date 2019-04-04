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Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçeğe çok şaşıracaksınız! Usta sanatçı Müjde Ar; Kemal Sunal, Şener Şen, Tarık Akan gibi birçok isimle başrolde oynadı. Unutulmaz filmlerin başarılı kadın oyuncusu Müjde Ar hakkında çoğu kişinin bilmediği bir gerçek ortaya çıktı. Yeşilçam'ın cesur pozlarıyla tanınan efsane ismi Müjde Ar hakkındaki bu gerçeği öğrenmeye hazır mısınız?

04.04.2019 14:23 - Son Güncelleme: 04.04.2019 14:23
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...

Yeşilçam'ın unutulmaz güzeli Müjde Ar hakkındaki bu gerçek çok şaşırtıcı. Kibar Feyzo ile yıldızı parlayan, 70'den 70'e herkesin tanıdığı Müjde Ar, şuanda 64 yaşında. Müjde Ar hakkında yıllarca yanlış bildiğimiz bir gerçek var.

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...

Yeşilçam filmleriyle gönüllerde taht kuran, Müjde Ar olarak tanınan usta sanatçının adı meğer başkaymış... İşte Yeşilçam'ın güzellerinden olan Müjde Ar'ın gerçek adı...

Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Müjde Ar hakkında şok eden gerçek! Müjde Ar aslında...
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