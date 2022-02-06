Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu! Son halini gören '67 yaşında ama hala aynı güzellikte' diyor dönüp bir daha bakıyor...

Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.