Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu! Son halini gören '67 yaşında ama hala aynı güzellikte' diyor dönüp bir daha bakıyor
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu! Son halini gören 'nasıl hala aynı güzelliktesin' diyor dönüp bir daha bakıyor... 67 yaşındaki Gülşen Bubikoğlu son hali ile sosyal medya gündeminde. 1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu. Ardından teklifler yağdı da yağdı. Tarık Akan, Cüneyt Arkın gibi usta isimlerle birden fazla Yeşilçam filminde başrol oyunculuğunu üstlenen ve canlandırdığı karakterlerin dışında güzelliği ile de günümüzde hala adından söz ettirmeyi başaran Gülşen Bubikoğlu'na bakın! Yıllar geçse de 7'den 70'e herkes hala ona hayran...
'67 YAŞINDA AMA HALA AYNI GÜZELLİKTE'
Yeşilçam'ın alımlı güzeli Gülşen Bubikoğlu! Son halini gören '67 yaşında ama hala aynı güzellikte' diyor dönüp bir daha bakıyor...
Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına merhaba dedi. 1974 yılında yapımcısı Türker İnanoğlu ile dünya evine giren Gülşen Bubikoğlu, 1977 yılında Zeynep İnanoğlu'nu dünyaya getirdi.
Gülşen Bubikoğlu Erler Film'in bir numaralı kadın yıldız oyuncusu oldu ve çevirdiği filmlerle güldürüye, drama, duygusal ve hareketli filmlere yatkınlığını göstererek hem seyircinin büyük beğenisini kazandı hem de Türk sinemasının yıldızları arasında özel bir yer edindi.
5 Aralık 1954 doğumlu Gülşen Bubikoğlu son hali ile yıllara meydan okuyan güzelliğini konuşturmaya devam ediyor.