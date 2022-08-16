Yeşilçam'ın Afrodit'inden büyük aşkıyla ilgili olay iddiaya yanıt! Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Peş peşe paylaştı
Yeşilçam'ın Afrodit'inden olay iddiaya yanıt! Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız dolandırıcı mı? Banu Alkan Instagram hesabından peş peşe paylaştı. Geçtiğimiz günlerde nişanlandığını açıklayan ve evlilik müjdesini veren Afrodit önceki gün gündeme bomba bir idda ile geldi. Üçüncü kez aradığı aşkı bulan Banu Alkan'ın evlilik hayalinin suya düşme ihtimali olduğu ileri sürüldü. Nedeni ise Kemal Yıldız isimli şahısla ilgili tüm bilgilerin yalan olması... İddiaya göre Kemal Yıldız hala evli üstelik adı ve soyadı da bambaşkaydı. Banu Alkan konuyla ilgili bakın neler paylaştı.
BANU ALKAN'IN NİŞANLISI KEMAL YILDIZ DOLANDIRICI MI?
Yeşilçam'ın Afrodit'inden büyük aşkıyla ilgili olay iddiaya yanıt! Banu Alkan Instagram'dan peş peşe paylaştı.
"EVLİ ÜSTELİK ADI VE SOYADI BAMBAŞKA"
Yeşilçam'ın Afrodit'i Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız sahtekar mı? Her şeyi yalan çıktı...
Murat ile yollarını ayırdıktan sonra kemal Yıldız isimli iş adamı olduğu iddia edilen bir adama aşık olan Banu Alkan ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda Hollan'da da yaşayan iş insanı ile nişanlandığını duyuran Banu Alkan'ın nişanlısı hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli, gerçek isminin ise Yunus olduğu ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir mekânda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber üzerine, Afrodit'in nişanlısı Kemal Yıldız'ın kim olduğu merak konusu olmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.