Yeşilçam'ın Afrodit'i büyük aşkıyla ilgili 'dolandırıcı' iddiasına yanıt vermişti! Bir skandal iddia daha: "Engelli parasıyla geçiniyor"
Yeşilçam'ın Afrodit'i büyük aşkıyla ilgili 'dolandırıcı' iddiasına yanıt vermişti! Bir skandal iddia daha geldi. Geçtiğimiz günlerde nişanlandığını açıklayan ve evlilik müjdesini veren Afrodit kendisinden 20 yaş küçük olan Kemal Yıldız ile ilişkisini ilan etmişti. Dolu dizgin bir ilişki yaşayan Alkan'ın sevgilisi hakkında 'dolandırıcı' iddıası ortaya atılırken Banu Alkan Instagram hesabından yaptığı paylaşımla konulara yanıt vermişti. Şoke eden bir iddia daha ortaya atıldı. Geçtiğimiz günlerde evli olduğu ileri sürülen Yıldız'ın şimdi de engelli maaşı ile geçindiği iddia edildi.
"EVLİ ÜSTELİK ADI VE SOYADI BAMBAŞKA"
Yeşilçam'ın Afrodit'i Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın nişanlısı Kemal Yıldız sahtekar mı?
Murat ile yollarını ayırdıktan sonra kemal Yıldız isimli iş adamı olduğu iddia edilen bir adama aşık olan Banu Alkan ile ilgili magazin gündemini sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yakın zamanda Hollan'da da yaşayan iş insanı ile nişanlandığını duyuran Banu Alkan'ın nişanlısı hem Hollanda'da hem de Türkiye'de evli, gerçek isminin ise Yunus olduğu ortaya çıktı.
Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, bir mekânda tanıştığı Hollanda'da yaşayan iş insanı Kemal Yıldız'ın evlilik teklifini kabul ettiğini açıklamış ve sosyal medyada alyansını paylaşarak nişanlandığını duyurmuştu. Magazin gündemine bomba gibi düşen bu haber üzerine, Afrodit'in nişanlısı Kemal Yıldız'ın kim olduğu merak konusu olmuştu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, bugünkü yazısında herkesi şoke eden detaylar açıkladı.