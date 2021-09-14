Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın sarışın halini unutun! 17 yaşındaki Banu sosyal medyayı salladı gören dönüp bir daha baktı
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın sarışın halini unutun! Son dönemlerde sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla çok konuşulan Banu Alkan, son olarak oyuncu Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşarak takipçilerinin şaşkına çevirmiş ve gündem olmuştu. Anlam verilemeyen bu paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın hayatı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı. Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Banu Alkan'ın geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Banu Alkan'ın 17 yaşındaki kumral hali dikkat çekti. İşte Banu Alkan'ın eski hali...
14.09.2021 23:13
- Son Güncelleme: 14.09.2021 23:13
Banu Alkan, Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını sosyal medya hesabında paylaşması üzerine gündem oldu. Anlam verilemeyen bu paylaşımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Alkan'ın hayatı da merak konusu olup araştırılmaya başlandı.
Ünlü oyuncu hakkında araştırma yapan internet kullanıcıları, Banu Alkan'ın geçmiş yıllara ait fotoğraflarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Banu Alkan'ın 'Yaprak' ismiyle yer aldığı sinema kariyerinin ilk filmi Hayret'teki halleri dikkat çekti.
Sarı saçlarıyla hafızalara kazınan Banu Alkan'ın 17 yaşındaki kumral hali, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.