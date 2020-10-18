Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Gürbüz Hanif itirafı! 'O gün ölmek istedim!'

Sezen Aksu'dan daha iyi şarkı söylediğinizi söylemiştiniz. Aksu'nun haberi var mı bundan?

- Var, kendisi 1 numaralı hayranım. Şaka şaka Sezencim. Ama ben de senin kadar iyi yazıyorum.



Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?

- Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum.