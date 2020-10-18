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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Gürbüz Hanif itirafı! 'O gün ölmek istedim!'
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'dan Gürbüz Hanif itirafı! 'O gün ölmek istedim!'
Banu Alkan itirafları ile gündemde yerini aldı. Katıldığı bir programda ilginç açıklamalarda bulunan Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, henüz 17 yaşındayken dönemin ünlü iş insanlarından Gürbüz Hanif ile aşk yaşamaya başladı. 20 yıl boyunca Gürbüz Hanif'in Boğaz'daki yalısında yaşayan Banu Alkan, Hanif'in vefatından sonra o yalıdan taşındı. Hayatının en dipte olduğu zamanı, 'Gürbüz Hanif'i kaybettiği zaman' olarak değerlendiren Banu Alkan, Cüneyt Arkın yorumuyla da dikkat çekti.
18.10.2020 09:34
- Son Güncelleme: 18.10.2020 09:41
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan, hayatına dair çok özel açıklamalarda bulundu. Hürriyet'in haberine göre 62 yaşındaki Banu Alkan, eski ilişkilerinden geçirdiği zor dönemlere özel hayatıyla ilgili bakın neler söyledi...
Hayatınıza giren insanlar size gerçekten değer verdi mi?
- İlk eşim Gürbüz (Hanif) dünyayı ayağıma serdi.
Neden o öldükten sonra kendinizi sokakta buldunuz?
- Sokakta bulmadım. Çocukları beni çok üzdü. 11 yıl oturduğum yalıyı mahkemeyle boşaltmak zorunda kaldım.
Zor durumda kaldınız...
- Fikret Mualla tablolarını çok büyük paralara müzayedelerde sattım. Arsamı da.
Hep "birinci benim" tavrınız var, peki ikinci kim?
- Hülya Avşar.
Sezen Aksu'dan daha iyi şarkı söylediğinizi söylemiştiniz. Aksu'nun haberi var mı bundan?
- Var, kendisi 1 numaralı hayranım. Şaka şaka Sezencim. Ama ben de senin kadar iyi yazıyorum.
Geçiminizi nasıl sağlıyorsunuz?
- Konserlere gidiyorum, reklamlar var. Bir-iki Fikret Mualla tablom duruyor. Kötü günler için saklıyorum.
"ÖLMEK İSTEDİM "
En dipte olduğunuz zaman hangi andı?
- Gürbüz Bey'i kaybettiğim zaman. Ölmek istedim. Üzüntüyle kendime zarar verdim.
Banu Alkan'ın Murat Taşdemir gibi biriyle ne işi vardı?
- O masmavi gözlerine âşık oldum.