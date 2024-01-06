Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yine 'taklitçi Kezban' Kylie Jenner'ı diline doladı "Banu Alkan'la kendini yarattı" Afrodit iddiasında ısrarcı

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı yine diline doladı. Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında açtı ağzını yumdu gözünü Afrodit. İddasında ısrarcı olan Alkan, bakın neler söyledi neler.