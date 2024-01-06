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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan yine 'taklitçi Kezban' Kylie Jenner'ı diline doladı "Banu Alkan'la kendini yarattı" Afrodit iddiasında ısrarcı

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı yine diline doladı. Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında açtı ağzını yumdu gözünü Afrodit. İddasında ısrarcı olan Alkan, bakın neler söyledi neler.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 06 Ocak 2024, 15:06 Güncelleme 06 Ocak 2024, 15:16
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yine ’taklitçi Kezban’ Kylie Jenner’ı diline doladı Banu Alkan’la kendini yarattı Afrodit iddiasında ısrarcı 1

O Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan. Zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yine ’taklitçi Kezban’ Kylie Jenner’ı diline doladı Banu Alkan’la kendini yarattı Afrodit iddiasında ısrarcı 2

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Alkan sonrasında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan yine ’taklitçi Kezban’ Kylie Jenner’ı diline doladı Banu Alkan’la kendini yarattı Afrodit iddiasında ısrarcı 3

Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşen Alkan'ın asıl büyük olayı dünyaca ünlü isimi Kylie Jenner'la ettiği kavgaydı.

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