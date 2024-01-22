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Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Kylie Jenner'ı bıraktı Hailey Bieber'ı diline doladı etiketleyip paylaştı "İkinci kopyacı Kezban"

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı diline dolamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında Jenner'ı bir kez daha bombalamıştı. Afrodit bu kez hedefine Hailey Bieber'ı koydu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Ocak 2024, 10:06 Güncelleme 22 Ocak 2024, 10:40
Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Kylie Jenner’ı bıraktı Hailey Bieber’ı diline doladı etiketleyip paylaştı İkinci kopyacı Kezban 1

O Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan. Zaman zaman söyledikleri zaman zaman paylaşımlarıyla gündeme geliyor.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Kylie Jenner’ı bıraktı Hailey Bieber’ı diline doladı etiketleyip paylaştı İkinci kopyacı Kezban 2

Geçtiğimiz aylarda Serenay Sarıkaya'nın ayaklarını paylaşan Alkan sonrasında Ajda Pekkan'ı hedef almıştı.

Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan Kylie Jenner’ı bıraktı Hailey Bieber’ı diline doladı etiketleyip paylaştı İkinci kopyacı Kezban 3

Ajda Pekkan'ın fotoğrafını paylaşıp "Taklit edilmek harika bir duygu bebeğim" notunu düşen Alkan'ın asıl büyük olayı dünyaca ünlü isimi Kylie Jenner'la ettiği kavgaydı.

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