Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan Kylie Jenner'ı bıraktı Hailey Bieber'ı diline doladı etiketleyip paylaştı "İkinci kopyacı Kezban"

Yeşilçam'ın Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, kendisini taklit ettiğini iddia ettiği ve 'taklitçi Kezban' dediği Kylie Jenner'ı diline dolamıştı. Hatta geçtiğimiz günlerde, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman'la birlikte yorumcu koltuğuna oturduğu Youtube programında kendisine yöneltilen soru karşısında Jenner'ı bir kez daha bombalamıştı. Afrodit bu kez hedefine Hailey Bieber'ı koydu. İşte detaylar...