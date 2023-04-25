Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla zamanı geri sardı! Hızını alamadı üzerine 'Büyük aşkı' Kemal Yıldız'ı da paylaştı
Kemal Yıldız'la evliliğe doğru adım adım ilerleyen Banu Alkan son paylaşımlarıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Bir dönem Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiği iddiasıyla çok konuşulan Banu Alkan, bu kez gençlik yıllarına ait fotoğraflar paylaştı. Güzelliğiyle dikkat çeken Banu Alkan'a takipçileri beğeni yağdırırıken Alkan boş durmadı üzerine bir de büyük aşkı Kemal Yıldız'ı "Hollanda'yı gezerken büyük aşkın Kemal Yıldız'la" notuyla paylaştı.
25.04.2023 06:32 - Son Güncelleme: 25.04.2023 06:32
Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek "Yeter artık, taklitçi kezban!" diyen Banu Alkan, sonrasında Jenner'ın kendisine mesaj attığını iddia ederek bir fotoğraf yayınlamıştı.