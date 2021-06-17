Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı, '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulan 63 yaşındaki Banu Alkan, Instagram'dan boy boy bikinili pozlar paylaştı. Gençlik haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Banu Alkan'ın bikinili pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın değişimi başta olmak üzere yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

17.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





