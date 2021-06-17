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Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı, '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulan 63 yaşındaki Banu Alkan, Instagram'dan boy boy bikinili pozlar paylaştı. Gençlik haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Banu Alkan'ın bikinili pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın değişimi başta olmak üzere yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

17.06.2021 10:45 - Son Güncelleme: 17.06.2021 10:50
Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

'10 TANE SERENAY SARIKAYA EDER'

Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! Yaz geldi ünlüler soluğu Türkiye'nin tatil cennetlerinde almaya başladı. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan da Instagram'da 'bikinili pozlar' modasına uydu.

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Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

Gençlik yıllarındaki bikinili hallerinden paylaşımlarda bulunan Banu Alkan'ı görenler, '10 tane Serenay Sarıkaya eder' şeklinde yorumlarda bulundu.

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

İşte geçtiğimiz aylarda geçim sıkıntı itirafıyla günlerce konuşulan Banu Alkan'ın çok konuşulan bikinili pozları...

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.

Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu

Gençlik halleriyle gündeme gelen Banu Alkan'ın son hali de merak konusu oldu. Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan'ın son haline bakın!