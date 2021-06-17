Yeşilçam’ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı! '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan bikinili pozlarıyla sosyal medyayı salladı, '10 tane Serenay Sarıkaya eder' yorumları havada uçuştu! Geçim sıkıntısı itirafıyla günlerce konuşulan 63 yaşındaki Banu Alkan, Instagram'dan boy boy bikinili pozlar paylaştı. Gençlik haliyle sosyal medya gündemine bomba gibi düşen Banu Alkan'ın bikinili pozları kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. İşte sosyal medyayı aktif kullanan Banu Alkan'ın değişimi başta olmak üzere yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...
Gerçek adı Hırvatça "Yaban Gülü" anlamına gelen Remka Rebroyna olan Banu Alkan'ın, marangoz bir babanın beşinci çocuğu olarak 1 Nisan 1958'de (o zaman Yugoslavya) Hırvatistan'nın Dubrovnik kentinde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1966 yılının Aralık ayında Dubrovnik'ten Balıkesir ili Edremit ilçesine göç etti.