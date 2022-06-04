Yeşilçam’ın Afrodit’i Banu Alkan acımadı! Kalça dansıyla Aleyna Tilki’ye meydan okudu! Ortalık yıkıldı sosyal medya onları konuştu
Yeşilçam'ın Afrodit'i Banu Alkan acımadı! Banu Alkan, geçen aylarda dünyaca ünlü Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek uzun süre gündem olmuştu. Alkan, şimdi ise genç popçu Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Alkan, genç popçuyu fena topa tuttu. Kendi dans videosunu da yayınlayan oyuncu, "Evde oturup filmlerimi izliyorlar. O kalın belleriyle taklit yapıyorlar" dedi. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından yoğun ilgi gören paylaşım, kısa sürede gündem oldu. İşte Banu Alkan'ın sosyal medyayı ikiye bölen o paylaşımı...
04.06.2022 19:03 - Son Güncelleme: 04.06.2022 19:11
Yeşilçam'ın 'Afrodit'i olarak hafızalara kazınan Banu Alkan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettirmişti.
Alkan, geçen aylarda dünyaca ünlü Kylie Jenner'ın kendisini taklit ettiğini iddia ederek uzun süre gündem olmuştu.
ALEYNA'YI HEDEF ALDI
Alkan, şimdi ise genç popçu Aleyna Tilki'yi hedef aldı. Alkan, genç popçuyu fena topa tuttu.