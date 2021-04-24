Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin yer aldığı Yeşilçam dizisiyle setlere dönen Nilüfer Açıkalın, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Dizide oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini Adviye Saygı karakterine can veren Açıkalın, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 54 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Nilüfer Açıkalın'ın çok konuşulan son hali…

24.04.2021 13:20 - Son Güncelleme: 24.04.2021 13:21 BU GALERİYİ PAYLAŞ





