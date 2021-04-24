RAMAZAN İMSAKİYE
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Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy ve Selin Şekerci'nin yer aldığı Yeşilçam dizisiyle setlere dönen Nilüfer Açıkalın, güzelliğiyle yıllara meydan okuyor! Dizide oyuncu olmak isteyen Tülin'in annesini Adviye Saygı karakterine can veren Açıkalın, başarılı oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. 54 yaşındaki ünlü oyuncunun son hali, sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, oyuncu için "Yıllara meydan okuyor" yorumlarında bulundu. İşte Nilüfer Açıkalın'ın çok konuşulan son hali…

24.04.2021 13:20 - Son Güncelleme: 24.04.2021 13:21
Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

Yeşilçam dizisinde Adviye Saygı karakterine hayat veren Nilüfer Açıkalın, güzelliğiyle kendine hayran bıraktı. 54 yaşındaki Nilüfer Açıkalın için "Yıllara meydan okuyor" yorumları yapıldı.

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Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

Son haliyle kısa sürede sosyal medyada gündem olan Nilüfer Açıkalın'ın ardından birçok ünlü ismin yıllar içindeki değişimleri de gündeme geldi. İşte başta Nilüfer Açıkalın olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri…

Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

ÜNLÜLERİN İNANILMAZ DEĞİŞİMLERİ

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Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

HAZAL ŞENEL

Yeşilçam'ın Adviye Saygı’nı Nilüfer Açıkalın yıllara meydan okuyor! Gören dönüp bir daha baktı

DUYGU ÖZASLAN