Yeşilçam'ın 68'lik çıtırı Gülşen Bubikoğlu son pozuyla ortalığı yıktı geçti! Gören "Gençlik iksiri içmiş" diyor! İşte yıllara meydan okuyan güzellik...
Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın efsanevi filmlerindeki rolleriyle sadece büyük bir hayran kitlesi kazanmakla kalmadı, aynı zamanda çekiciliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Özellikle Tarık Akan ile birlikte başrollerini paylaştığı yapımlar, hafızalara kazınan performanslarıyla akıllarda yer etti. Ah Nerede, Gırgıriye ve Alev Alev gibi unutulmaz filmlerdeki başarısıyla Gülşen Bubikoğlu, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Şimdi ise sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı.
26.05.2023 09:20 - Son Güncelleme: 26.05.2023 09:20
Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yapılan anketlerde Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında her zaman öne çıkıyor. Bubikoğlu, yıllar geçse de hala etkileyici güzelliğini koruyor. Son pozuyla Instagram'da hayranlarının ilgisini çeken Bubikoğlu, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldı. 68 yaşındaki oyuncu, son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun son halini gösteren o kare...
Yer aldığı sayısız film ve diziler ile Türk sinemasının mihenk taşlarından Gülşen Bubikoğlu güzelliğiyle de yıllara meydan okuyor.
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu adeta gençlik iksirini bulmuşcasına hiç yaşlanmıyor.