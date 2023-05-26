Yeşilçam'ın 68'lik çıtırı Gülşen Bubikoğlu son pozuyla ortalığı yıktı geçti! Gören "Gençlik iksiri içmiş" diyor! İşte yıllara meydan okuyan güzellik...

Ünlü oyuncu Gülşen Bubikoğlu, yapılan anketlerde Yeşilçam'ın en güzel kadınları arasında her zaman öne çıkıyor. Bubikoğlu, yıllar geçse de hala etkileyici güzelliğini koruyor. Son pozuyla Instagram'da hayranlarının ilgisini çeken Bubikoğlu, uzun bir süredir ekranlardan uzak kaldı. 68 yaşındaki oyuncu, son fotoğrafıyla sosyal medyayı salladı! İşte Yeşilçam'ın yıldızı Gülşen Bubikoğlu'nun son halini gösteren o kare...