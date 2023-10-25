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Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncalarından Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın balkon keyfi! “Bir tane arkadaşım” deyip sarıp sarmaladı

Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından kabul edilen Türkan Şoray ile Filiz Akın, yıllar sonra bir araya geldi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki ünlü isimden, o anlara dair paylaşımda gecikmedi. Filiz Akın, meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'la geçirdiği keyifli anlara ait bir video yayınladı. Birbirlerini sarıp sarmalayan iki Yeşilçam güzeli, son halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Filiz Akın ile Türkan Şoray'ın o halleri...

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Giriş Tarihi 25 Ekim 2023, 09:41 Güncelleme 27 Ekim 2023, 10:55
Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncalarından Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın balkon keyfi! “Bir tane arkadaşım” deyip sarıp sarmaladı 1

Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından Türkan Şoray, meslektaşı ve yakın dostu Filiz Akın'a sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi.

Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncalarından Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın balkon keyfi! “Bir tane arkadaşım” deyip sarıp sarmaladı 2

7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki ünlü isim, bir araya gelerek hasret giderdi.

Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncalarından Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın balkon keyfi! “Bir tane arkadaşım” deyip sarıp sarmaladı 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Filiz Akın ise o anlara dair bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi.

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