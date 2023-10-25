Yeşilçam’ın 4 yapraklı yoncalarından Türkan Şoray ile Filiz Akın’ın balkon keyfi! “Bir tane arkadaşım” deyip sarıp sarmaladı

Hülya Koçyiğit ve Fatma Girik ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncalarından kabul edilen Türkan Şoray ile Filiz Akın, yıllar sonra bir araya geldi. 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine sahip olan iki ünlü isimden, o anlara dair paylaşımda gecikmedi. Filiz Akın, meslektaşı ve yakın dostu Türkan Şoray'la geçirdiği keyifli anlara ait bir video yayınladı. Birbirlerini sarıp sarmalayan iki Yeşilçam güzeli, son halleriyle bir kez daha hayran bıraktı. İşte Filiz Akın ile Türkan Şoray'ın o halleri...