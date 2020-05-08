Yeşilçam'ı güzelliğiyle büyülemişti! Şekerpare'nin başrolü Yaprak Özdemiroğlu'nun son haline bakın
Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... Yaprak Özdemiroğlu aklımıza Şekerpare filmi ile hafızalara kazınmıştı. Sonra onu Hababam Sınıfı'nda gördük. Yaprak Özdemiroğlu bu kez de Hababam Sınıfı'nda İlyas Salman'dan yediği tokat sahnesiyle hafızalarımızda yer edinmişti. Yaprak Özdemiroğlu, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, balerin. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bale Bölümü mezunu olan Özdemiroğlu, profesyonelliğe tiyatro ile başladı. 1981 yılında Yeşilçam'a geçerek sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Sanatçı, Attila Özdemiroğlu'nun kızıdır. İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki şaşırtan değişimleri.
Biz onu başrollerinde Şener Şen ve İlyas Salman'ın yer aldığı Şekerpare filmiyle tanıyoruz ama o pek çok Yeşilçam filmde rol aldı. Hababam Sınıfı Güle Güle, Dolap Beygiri, Dil Yarası bunlardan bazıları...Yeşilçam'ı güzelliği ile mest eden Yaprak Özdemiroğlu daha sonraları beyaz perdeden elini eteğini çekti ve daha sakin bir hayatı seçti. Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Şekerpare'de, Şener Şen ve İlyas Salman'la başrolde yer alan Yaprak Özdemiroğlu'na bir de şimdi bakın... İşte başta Yaprak Özdemiroğlu olmak üzere, ünlü isimlerin yıllar içerisindeki değişimi...