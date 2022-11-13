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Haberler Magazin Yeşilçam'da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender'in son haline bakın gören tanıyamıyor: "Yıllar acımamış"

Yeşilçam'da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender'in son haline bakın gören tanıyamıyor: "Yıllar acımamış"

Yeşilçam'da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender'in son haline bakın, gören tanıyamıyor. 1972 yılında vizyona giren Tarkan Altın Madalyon'un çok konuşulmasının nedenlerinden biri olan Eva Bender'in son hali merak konusu oldu. İşte Tarkan filmlerinin Prenses Goşa'sı Eva Bender'in 'Yıllar acımamış" dedirten son hali...

13.11.2022 10:24 - Son Güncelleme: 13.11.2022 10:30
Yeşilçam’da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender’in son haline bakın gören tanıyamıyor: Yıllar acımamış

"YILLAR ACIMAMIŞ"

Yeşilçam'da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender'in son haline bakın! Gören tanıyamıyor, "Yıllar acımamış" diyor.

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Yeşilçam’da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender’in son haline bakın gören tanıyamıyor: Yıllar acımamış

BİR DÖNEMİN EN ÜNLÜ YILDIZLARINDANDI

İsveçli Eva Bender'i, daha çok Tarkan serisinden hatırlıyoruz. İsveçli oyuncu, Tarkan Viking Kanı filminde, prenses rolünde karşımıza çıkmıştı. İşte Eva Bender'in hazin öyküsü...

Yeşilçam’da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender’in son haline bakın gören tanıyamıyor: Yıllar acımamış

Eva Bender, 1944 yılında İsveç'te dünyaya geldi. Orada spor öğretmenliği yaptı.

Yeşilçam’da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender’in son haline bakın gören tanıyamıyor: Yıllar acımamış

Türkiye'ye geldiğinde striptiz yıldızı olarak çalışmaya başladı, sonra da oyuncu olarak kameraların karşısına geçti.

Yeşilçam’da Tarkan filmlerinin efsanesiydi... Öldü sanılan 78 yaşındaki Eva Bender’in son haline bakın gören tanıyamıyor: Yıllar acımamış

Halit Refiğ'in yönettiği "Bir Türk'e Gönül Verdim" filminde başrol oynayan Bender, bu arada "cinsel avantür" filmlerinde "soyunan kadın" olarak ün yaptı.

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