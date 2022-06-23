Yeşilçam’a Gardrop Fuat karakteriyle adını yazdırmıştı! Kemal Sunal’ın rol arkadaşı Ünal Gürel bakın aslen nereli çıktı

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel...Bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Gardrop Fuat filminde Kemal Sunal'ın rol arkadaşı Ünal Gürel'in memleketi bir kez daha sosyal medya gündeminde... Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.