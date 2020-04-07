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Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı... Yeşilçam'da Kemal Sunal filmleriyle karşımıza Gardırop Fuat, Barut Osman rolleriyle çıkan Ünal Gürel, Yeşilçam'ın sevilen oyuncuları arasında yer alıyor. Unutulmaz filmlerde oynayan ve özellikle Gardırop Fuat rolüyle hafızamıza kazınan Ünal Gürel yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Peki, Yeşilçam'ın efsane ismi Ünal Gürel kimdir? İşte Ünal Gürel'in hayatı ve oyunculuk kariyerine dair merak edilen tüm bilgiler...

07.04.2020 21:53 - Son Güncelleme: 07.04.2020 21:55
Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Yeşilçam filmlerinin sevilen ismi Ünal Gürel bugüne kadar onlarca filmde rol aldı. Ünal Gürel, Gardırop Fuat rolüyle nam saldı.

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Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Gardrop Fuat, Karbonat Erol, Karamürselli Deli Hamdi, Fatsalı Osman, Barut Osman, Kerpeten Hüsnü… Ünal Gürel onlarca sevilen karaktere hayat verdi.

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Hafızalara kazınan rolleri canlandıran Ünal Gürel özellikle Gardırop Fuat rolüyle dikkat çekmişti.

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Sanat yaşamına tiyatroyla başlayan Ünal Gürel, çeşitli topluluklarda görev yaptı. 1950'li yıllarda Ankara Devlet Konservatuarı (Hacettepe Üniversitesi) Şan Bölümüne girdi.

Yeşilçam'a Gardırop Fuat karakteriyle damga vurmuştu! Ünal Gürel bakın nereli çıktı

Tiyatronun dışında, 1964 yılında kamera karşısına geçerek, sinema filmlerinde de rol alan sanatçı, aynı zamanda seslendirme çalışmaları yaptı. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığı Komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol almıştır.

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