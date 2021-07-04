Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'
Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, 83 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta ismin cenaze töreninde yıllarca filmlerde birlikte rol aldığı Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay, İlyas Salman ve Nuri Alço da yerini aldı. 3 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve böbrek yetmezliği nedeni ile aramızdan ayrılan Kartal Tibet'i Yeşilçam filmlerinin usta isimlerinden Müjde Ar anlattı.
Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun cenaze töreninde Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.