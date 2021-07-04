Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, 83 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta ismin cenaze töreninde yıllarca filmlerde birlikte rol aldığı Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay, İlyas Salman ve Nuri Alço da yerini aldı. 3 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve böbrek yetmezliği nedeni ile aramızdan ayrılan Kartal Tibet'i Yeşilçam filmlerinin usta isimlerinden Müjde Ar anlattı.

04.07.2021 18:40 - Son Güncelleme: 04.07.2021 18:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





