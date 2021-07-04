Vav TV İzle

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, 83 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen usta ismin cenaze töreninde yıllarca filmlerde birlikte rol aldığı Hülya Koçyiğit ile Orhan Gencebay, İlyas Salman ve Nuri Alço da yerini aldı. 3 yıldır KOAH hastalığı ile mücadele eden ve böbrek yetmezliği nedeni ile aramızdan ayrılan Kartal Tibet'i Yeşilçam filmlerinin usta isimlerinden Müjde Ar anlattı.

04.07.2021 18:40 - Son Güncelleme: 04.07.2021 18:49
Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

Yeşilçam sinemasının usta isimlerinden olan ünlü oyuncu ve yönetmen Kartal Tibet 83 yaşında hayata veda etti. Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilen oyuncunun cenaze töreninde Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Hülya Koçyiğit, Nuri Alçok, Kartal Tibet'in eşi Gündüz Tibet, oğlu Kanat Tibet, kızı Kumru Tibet, çok sayıda ünlü isim ve hayranları katıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

Tosun Paşa, İffet, Şalvar Davası filmlerinde merhum sanatçı ile birlikte çalışan Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı!

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

Magazinsortie'nin haberine göre Müjde Ar'ın ağzından Kartal Tibet...

"Sette yumuşak bir insandı, neşeli, keyifliydi. Kalbi pamuk gibiydi. İlginç bir tiki vardı. Önce gözlüğünü alttan, üstten tutar, kendisini geriye çekerek bakardı. Onunla eğlenmek için bizde o hareketi yapardık"

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'

YEŞİLÇAM OYUNCULARININ SON HALLERİ

Onlar filmleriyle Türk sinemasına damga vuran bir zamanların en meşhur sanatçılarıydı. Yeşilçam'ın en güzel isimleri Gülşen Bubikoğlu'ndan Müjde Ar'a, Tarık Akan'dan Orhan Gencebay'a... İşte yıllar önceki ve sonraki halleriyle Yeşilçam ünlüleri...

Yeşilçam yıldızlarından Müjde Ar, Kartal Tibet'i anlattı! 'İlginç bir tiki vardı biz de onunla eğlenmek için o hareketi yapardık'