Yeşilçam yıldızına acı veda! Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı!

'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Sevda Ferdağ, 17 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Ferdağ, dün Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Çok üzgünüz, her geçen gün eksiliyoruz" dedi. İşte detaylar...
Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı Kapıcılar Kralı ile hafızalara kazınan Sevda Ferdağ, 17 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 81 yaşında aramızdan ayrıldı.
Ölümüyle sanat camiasını yasa boğan Sevda Ferdağ için Zincirlikuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Sevda Ferdağ, öğle namazını takiben kılınan cenaze namazının ardından Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Yeğeni Beklan Dumrul'un taziyeleri kabul ettiği törene, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, Serdar Gökhan, Nilüfer Aydan, Nur Sürer, Halil Ergün, Ahmet Mümtaz Taylan, Nuri Alço, Hatice Aslan, Kerem Alışık, Sibel Turnagöl ve Ayçin Tuyun'un da aralarında bulunduğu çok sayıda oyuncunun yanı sıra sevenleri katıldı.