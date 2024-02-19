Yeşilçam yıldızına acı veda! Sevda Ferdağ son yolculuğuna uğurlandı!

'Ağır Roman', 'Kapıcılar Kralı' ve 'Serseri Kabadayı' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Sevda Ferdağ, 17 Şubat'ta uzun süredir mücadele ettiği hastalığa yenik düşerek 81 yaşında aramızdan ayrıldı. Ferdağ, dün Zincirlikuyu Cami'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kuruçeşme Mezarlığı'nda toprağa verildi. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, "Çok üzgünüz, her geçen gün eksiliyoruz" dedi. İşte detaylar...