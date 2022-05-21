Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray nikah şahidi olmuştu! Asuman Dabak’ın eski eşi bakın kim çıktı! Duyan şoke oldu meğer çocukluk aşkı...
Yeşilçam yıldızı Türkan Şoray nikah şahidi olmuştu! Başrollerini Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in üstlendiği Tatlı Hayat dizisindeki "Menekşe" rolü ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Asuman Dabak, Uğur Aslan'ın sunuculuğuyla ekrana gelen Afara programına konuk olması üzerine gündem oldu. Süper Babaanne, Pis Yedili, Geniş Aile, Yalancı Romantik gibi birçok yapımda rol alan ve performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Akhisar doğumlu olan 52 yaşındaki Dabak'ın özellikle aşk hayatı merak konusu oldu. Dabak'ın 2005–2014 yılları arasında evli kaldığı çocukluk aşkının kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlığını gizleyemedi. İşte Asuman Dabak'ın eski eşi...
21.05.2022 01:28 - Son Güncelleme: 21.05.2022 01:28
Birçok yapımda rol alan Asuman Dabak, başrollerinde Türkan Şoray ve Haluk Bilginer'in yer aldığı Tatlı Hayat dizisindeki Menekşe karakteriyle hafızalara kazındı.
Ünlü oyuncunun özellikle aşk hayatı merak edildi. Çocukluk aşkıyla evlenen Asuman Dabak'ın eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.