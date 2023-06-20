Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı
Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, ünlü oyuncuya sıkı sıkı sarıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. İşte detaylar...
20.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:16
O sırada Haliç Köprüsü'nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.
Vatandaşların 'yapma' ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.
Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço'ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.