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Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden Nuri Alço, Haliç Köprüsü'nde intihar girişiminde bulunan genci köprüden atlamaması için ikna etti. İntihardan vazgeçen genç, ünlü oyuncuya sıkı sıkı sarıldı. O anlar ise anbean kameralara yansıdı. İşte detaylar...

takvim.com.tr
İHA
20.06.2023 16:07 - Son Güncelleme: 20.06.2023 16:16
Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Haliç Köprüsü'nde bir gencin intihar girişimde bulunduğunu gören vatandaşlar, olay yerinde bir araya geldi.

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Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

O sırada Haliç Köprüsü'nden aracıyla geçerken kalabalığı ve gencin intihar ettiğini fark eden Nuri Alço da otomobilden inerek yardıma koştu.

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Vatandaşların 'yapma' ikazlarını göz ardı eden genç ile konuşmaya başlayan Nuri Alço uzun uğraşlar sonucu demir korkulukların öbür tarafında bulunan şahsı ikna etti.

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

Olay yerinde bulunanların yardımıyla köprünün üzerine çıkarılan genç, ardından Nuri Alço'ya sarıldı. Yaşanılan olay, orada bulunan vatandaş tarafından anbean cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yeşilçam yıldızı Nuri Alço intihar girişiminde bulunan genci ikna etmeyi başardı! O anlar anbean kameralara yansıdı

İşte o anlar...

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